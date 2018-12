‘Johnsons keken toe hoe Ivana stierf’

Alex en Luna Johnson hebben Ivana Smit mogelijk zien sterven. Dat betoogt de advocaat van de familie Smit, Sankara Nair, vandaag in zijn schriftelijke slotpleidooi voor de rechtbank in Maleisië. Als het Amerikaanse echtpaar veroordeeld wordt, wacht het tien jaar celstraf.

Advocaat Sankara Nair gaat in zijn 68 pagina’s lange pleidooi uitvoerig in op de getuigenissen van de afgelopen vier maanden. Nair stelt dat de Johnsons via een internationaal arrestatiebevel aangehouden moeten worden. Na hun arrestatie kunnen ze worden uitgeleverd aan Maleisië. In Kuala Lumpur kunnen ze dan gehoord worden in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Nair is er in elk geval sprake van dood door schuld, waarop in Maleisië tot tien jaar celstraf staat.

Fataal

Nair concludeert dat Ivana op 7 december 2017 zo veel drugs en alcohol in haar bloed had dat het haar fataal werd. De Johnsons, het Amerikaanse echtpaar waarmee ze de nacht had doorgebracht, stonden erbij en keken ernaar. Mogelijk is de drugs haar toegediend door deze te mixen met zoete cider. De combinatie en de hoeveelheid drugs moeten geleid hebben tot hyperthermie, oververhitting van het lichaam, met dodelijke afloop. Er werd geen noodnummer gebeld door de Amerikanen.

Toen Ivana dood was, hebben de Johnsons uren nagedacht hoe ze dit moesten uitleggen aan de autoriteiten. Maleisië kent strenge straffen voor drugsgebruik en drugsbezit. Ze besloten, volgens de familie Smit, om het op een ongeluk of zelfmoord te laten lijken door haar over de balkonrand te gooien. De familie heeft nooit geloofd in een ongeluk. Er zijn sterke aanwijzingen dat er al lijkstijfheid ingetreden was voordat Ivana over de balkonrand ging en veertien verdiepingen viel. Dat verklaart ook dat ze naakt gevonden werd. Is er eenmaal lijkstijfheid ingetreden, dan is het onmogelijk het lichaam nog te kleden.

Alarmbellen

Nair noemt de conclusie van de politie dat Ivana’s dood een ongeluk was, onkundig en vooringenomen. Er hadden tal van alarmbellen moeten afgaan toen de Johnsons met halfbakken verklaringen kwamen dat ze niet wisten waar Ivana was, terwijl Ivana’s telefoons op tafel lagen en haar kleding in de inloopkast hing.

Iedere politiefunctionaris die in de getuigenbank plaatsnam, vertelde dat de situatie verdacht was, maar er werd niet naar gehandeld. De plaats delict werd niet verzegeld en er werd maar beperkt dna-onderzoek gedaan. De cider, waarmee Ivana mogelijk was bedwelmd, werd niet onderzocht. Ook ging de politie de fout in door Luna Johnsons vanuit de politiecel de schoonmaakster te laten bellen. Zij dweilde de vloer van het appartement, ruimde glasscherven op en verwisselde de vuilniszakken. Pas toen ze klaar was, kwam de technische recherche het appartement in voor sporenonderzoek. Op 29 maart verlieten de Johnsons Maleisië. Ze zeggen dat ze onschuldig zijn.