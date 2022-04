Johnson beboet voor feesten tijdens lockdowns, straf brengt zijn positie aan het wankelen

De Londense politie heeft premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie beboet voor het overtreden van de coronaregels tijdens de lockdowns. In afwachting van een rapport over de specifieke aard van de vergrijpen, neemt de roep om zijn aftreden toe. ‘Partygate’, naar de achtergrond verdrongen door de oorlog in Oekraïne, brengt zijn positie en die van minister Rishi Sunak van Financiën, eveneens bestraft, aan het wankelen.

Johnson bevond zich twee weken geleden in Westminster Abbey voor de eredienst voor de vorig jaar overleden prins Philip, toen de Metropolitan Police bekendmaakte twintig ‘fixed penalty fines’ te hebben uitgeschreven voor politici, ambtenaren en medewerkers van enkele ministeries. De naam van de premier zat niet hier niet tussen, maar dinsdag kwam hij alsnog aan de beurt.

Drankfestijn

Voor Johnson kwam de tijdelijke ontsnapping als een geschenk uit de hemel. Twaalf maanden eerder zat koningin Elizabeth alleen in de kerkbanken van St George’s Chapel in Windsor Castle bij de begrafenis van haar echtgenoot. De hoogbejaarde monarch hield zich plichtsgetrouw aan de coronaregels, waardoor ze niet kon rouwen met haar familie. Later bleek dat ambtenaren de avond ervoor een (verboden) drankfestijn hielden.

Voor het Britse volk en een flink aantal parlementariërs betekende deze openbaring de laatste druppel in een lange rij van strapatsen rond de ambtswoning van Johnson. De premier ontkende lang het bestaan van de feesten. Later beweerde hij dat de regels waren opgevolgd. Toen foto’s van hem opdoken bij een drankgelag in de tuin van Downing Street, gaf hij aan in de veronderstelling te hebben verkeerd dat het een werkbijeenkomst betrof.

Onderzoek

Een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door topambtenaar Sue Gray, leek het einde van Johnson aan te kondigen. Binnen zijn eigen partij raakten fractieleden het geduld met hem kwijt. Een flink aantal van hen stuurden brieven naar een speciale commissie om een motie van wantrouwen af te dwingen. In afwachting van het rapport werd de drempelwaarde van 54 inzendingen nog niet gehaald.

Conservatieve politici lieten doorschemeren dat de grens na de publicatie van de uitkomsten snel bereikt zou worden. Dankzij een bizarre interventie van de London Metropolitan Police kreeg Johnson onverwacht een adempauze. Hoofdcommissaris Cressida Dick, eerder niet geïnteresseerd in de overtredingen van de covidrestricties, kondigde ineens aan zelf een politieonderzoek in te stellen.

‘Falend leiderschap’

Gray moest stapels met bewijsmateriaal overdragen. Over de twaalf feesten die de London Met onder de loep ging nemen, mocht ze in haar rapport niets vermelden. Wat overbleef voor haar was een ‘tussentijdse update’, waarin de voormalige kroegbazin ruimte vond om voor Johnson pijnlijke passages in te voegen. Vooral de kwalificatie ‘falend leiderschap’ zorgde voor enorme ophef.

Intern raakte vooral het verlies van de ‘veilige zetel’ in North Shropshire bij een tussentijdse verkiezing een gevoelige snaar. Diverse kopstukken van de Conservatieve Partij voorzagen een onvermijdelijke afzettingsprocedure voor Johnson. De invasie van Oekraïne parkeerde de onvrede over hem. Met het landsbelang in het geding trokken enkele parlementsleden hun motie van wantrouwen in.

Door de energiecrisis, de hoge inflatie en de belastingverhogingen beschermt zijn geprezen optreden als oorlogsleider hem nauwelijks. Keir Starmer, leider van oppositiepartij Labour, vroeg direct om het aftreden van hem en Sunak. ,,Ze hebben het volk meermaals voorgelogen”, stelde hij. ,,Ze moeten weg.” Als het definitieve rapport van Sue Gray naar buiten komt, kan dit niet meer worden uitgesloten.

