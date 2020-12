Joe Biden presenteert zijn diverse regering met gespalkte voet

Polen krabbelt terug in ruzie met Europese Unie, wil wel verklaring

4 december Polen is bereid in te binden in de slepende ruzie met de Europese Unie over de koppeling van financiële steun aan de naleving van de democratische spelregels. De regering in Warschau eist in ruil voor het intrekken van zijn veto wel een verklaring van de Europese leiders. Nederland, de officieuze aanvoerder van het andere kamp in het conflict, heeft al laten doorschemeren wel wat in zo'n oplossing te zien.