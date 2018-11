Joe Biden overtuigd van zege Democraten

‘Ik zal met stomheid zijn geslagen’ als dat niet gebeurt, zei Biden bij zijn stembureau in Wilmington in North Carolina tegen The Washington Post.



Biden denkt dat de Democraten ook een goede kans hebben om in de Senaat groter te worden dan de Republikeinen. Hij noemde de stembusgang van vandaag de belangrijkste tussentijdse verkiezingen in zijn leven. Alle 435 zetels in het 'Huis' en 35 van de 100 zetels in de Senaat worden tijdens de tussentijdse verkiezingen opnieuw verdeeld.



Tijdens een speech vorige week in de Amerikaanse staat Wisconsin zei Biden het helemaal gehad te hebben met Donald Trump in het Witte Huis. ,,Ik heb er helemaal genoeg van. Ik heb genoeg van wat er allemaal gebeurt. En ik heb er genoeg van dat er ik genoeg van heb. Ik hoop dat jullie dat ook zo voelen.’’