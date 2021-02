Jeugdgeweld Frankrijk eist derde dodelijke slachtoffer in een week

In Frankrijk is bij geweld opnieuw een minderjarige omgekomen. Een jongen van 15 jaar werd doodgeschoten in Bondy, ten oosten van Parijs. De daders, twee broers van 17 en 27 jaar, hebben zich bij de politie gemeld.

Een week geleden werd Frankrijk ook al opgeschrikt door jeugdgeweld. Bij gevechten tussen bendes kwamen toen in 24 uur tijd een jongen en een meisje om van allebei 14 jaar. Dat was in twee steden ten zuiden van Parijs.

In Bondy ging het vrijdag aan het einde van de dag mis. De 15-jarige Aymen bevond zich in een wijkgebouw toen de twee broers met een scooter aankwamen. Ze hadden volgens justitie eerder op de dag ruzie gehad met de jongen. Eén van de twee stapte op straat van de scooter, haalde een pistool tevoorschijn, liep naar de deur van het wijkcentrum, en schoot door de brievenbus.

,,De directrice van het centrum zei nog: doe de deur niet open’’, vertelde de vader van Aymen, die samen met zijn zoon in het gebouw was. ,,Mijn zoon stond rechtop, kreeg een kogel in zijn borst en zijn laatste woorden waren: papa, ik heb pijn.’’

Mbappé

De burgemeester van Bondy sprak van een ‘gruwelijk schandaal’. ‘Rust in vrede, Aymen. Je blijft altijd in de harten van de inwoners van Bondy’, twitterde topvoetballer Kylian Mbappé, zelf afkomstig uit de voorstad.

In Reims, in Noord-Frankrijk, raakte zaterdag een fotograaf zwaargewond toen hij in een probleemwijk jongeren volgde. ,,Er liepen zo’n dertig jongeren met ijzeren staven en golfclubs. Onze collega was daarom gaan kijken maar werd al snel zelf een doelwit’’, liet de krant van de fotograaf weten. Wat er precies gebeurde, is onbekend, zegt justitie. De 65-jarige fotojournalist werd door een collega gevonden, liggend op straat met bebloed hoofd. Hij verkeert in levensgevaar.