Jarige oorlogsveteraan die miljoenen ophaalde voor de zorg krijgt 125.000 kaartjes

Amerikaan­se gevangene (30) overlijdt vier weken nadat ze bevalt van dochter aan corona

13:36 Een Amerikaanse vrouw die in de gevangenis zat voor betrokkenheid bij drugshandel, is gisteren overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt het Amerikaanse Bureau of Prisons, dat verantwoordelijk is voor de zorg voor en de controle op gedetineerden in de Verenigde Staten. De 30-jarige Andrea Circle Bear werd een maand geleden moeder terwijl ze aan de beademing lag.