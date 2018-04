Japanse seriemoordenaar doodt 'bemoeizuchtige' oma en vier anderen

De 38-jarige Japanner Tomohiro Iwakura heeft bekend dat hij vijf personen heeft vermoord. Vrijdag werden in een woning in de stad Hioki, in de regio Kagoshima, drie doden aangetroffen, waarna Iwakura werd opgepakt. Gisteren vond de politie, op aanwijzen van de man, nog twee lichamen in een nabijgelegen bos.

De politie neemt aan dat drie slachtoffers, de 69-jarige tante Takako Iwakura, haar 72-jarige zus Kuniko Sakaguchi en de 47-jarige buurman Hiroyuki Goto, zijn gedood toen ze op verzoek van een oom gingen kijken hoe het met Iwakura's vader en grootmoeder ging. Het familielid kreeg vrijdag een telefoontje, waarin werd gezegd dat de vader al dagen niet op zijn werk was verschenen.



De 68-jarige vader en zijn 89-jarige moeder Hisako werden echter niet in de woning aangetroffen. De werkloze Iwakura, die in de buurt woont, werd zaterdag aangehouden op verdenking van moord op de buurman. Hij zou zijn buurman vrijdagmiddag hebben gewurgd. Iwakura bekende dat hij Goto heeft omgebracht, maar zwijgt vooralsnog over de toedracht.

Bemoeizucht grootmoeder

Mogelijkerwijs heeft de bemoeizucht van zijn grootmoeder, die hem ongevraagd van advies diende, Iwakura tot zijn gruweldaden aangezet. Zondag trof de politie, op aanwijzen van Iwakura, in een 400 meter verderop gelegen bos de ontzielde lichamen van nog twee slachtoffers aan. Beiden lagen in een graf op een braakliggend stuk grond, volgens de The Japan Times.



,,Ik heb ze alle vijf in de woning omgebracht'', biechtte Iwakura op. Hij zei tegen de politie de lichamen met zijn auto naar het bos te hebben gebracht. Autopsie moet nu uitwijzen of het daadwerkelijk om de vader en grootmoeder gaat. De lijkschouwer heeft inmiddels wel vastgesteld dat de twee andere slachtoffers ook door wurging om het leven zijn gekomen.

'Stille jongen'