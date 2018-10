Japanse dierenverzorger doodgebeten door witte tijger

Een 40-jarige dierenverzorger is gisteren overleden nadat hij in zijn nek was gebeten door een witte tijger. Het ongeluk vond plaats in Hirakawa Zoological Park, op het zuidelijkste punt van Japan.

Hulpverleners vonden de man, die volgens The Japan Times Akira Furusho heet, in het het hok van de tijger. In zijn nek had hij een flinke beetwond. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dood werd verklaard.

In het dierentuin verblijven vier witte tijgers, allen in een eigen hok omdat de dieren graag alleen zijn. De witte tijger is bijzonder, omdat de roofdieren niet in het wild voorkomen. Hun vacht valt te veel op om te kunnen jagen, zich te verstoppen en onopvallend rond te lopen.

Toen de man werd gevonden, was de tijger al verdoofd. Waarschijnlijk heeft de verzorger het dier proberen te verdoven, maar is hij te vroeg het hok in gegaan.