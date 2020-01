Japan zoekt naar antwoorden en valt huis van ontsnapte automagnaat Ghosn binnen

De Japanse overheid probeert nu boven water te krijgen hoe Ghosn ‘heeft kunnen spotten’ met het rechtssysteem. Vandaag heeft het Japanse openbaar ministerie zijn huis in Tokio doorzocht. Foto's van de inval werden getoond in de media, maar justitie heeft nog niet gezegd of de zoektocht iets heeft opgeleverd. De in totaal 14 miljoen dollar, ruim 12 miljoen euro, die Ghosn in twee gevallen als borgsom betaalde is hij na zijn ontsnapping kwijt.



De Turkse autoriteiten onderzoeken de manier waarop het privévliegtuig met Ghosn aan boord via Instanboel naar Beiroet heeft kunnen reizen. Mogelijk is er sprake van beveiligingsfouten. Volgens televisiezender NTV zjin een aantal verdachten opgepakt, maar het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken doet daarover verder geen uitspraken.