Japan verscherpt grenscontroles na spraakmakende ontsnapping Ghosn

Ghosn, die in Japan wordt verdacht van miljoenenfraude, slaagde er vorige week in om te vluchten naar Libanon. Hij was op borgtocht vrijgelaten en had huisarrest. Volgens minister Masako Mori heeft het ministerie al maatregelen genomen om een herhaling te voorkomen, maar ze weigerde verdere details te geven.

Ze ging ook niet in op de vraag van journalisten naar de wijze waarop de gewezen topman wist te ontsnappen. Volgens Japanse media zou hij zich in een koffer hebben verstopt, die vervolgens een privévliegtuig zou zijn ingesmokkeld. Hangende het onderzoek is er nog niemand verantwoordelijk gehouden voor zijn vlucht, aldus de minister.

Borgtocht ingetrokken

Wel zei Mori dat Ghosn illegaal was vertrokken en dat zijn vlucht wordt beschouwd als een ‘niet te rechtvaardigen’ misdaad. Zijn borgtocht is ingetrokken en Interpol heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Japan heeft weliswaar geen uitleveringsverdrag met Libanon, maar Mori ziet toch mogelijkheden voor een uitlevering van Ghosn. Zijn advocaten in Japan hebben gezegd dat ze niets wisten van de ontsnapping en zeggen zich verraden te voelen door zijn actie.

Vanuit Libanon zei Ghosn dat hij was gevlucht omdat hij geen vertrouwen had in het Japanse rechtssysteem. Mori zei dat niet te kunnen begrijpen. ,,Het rechtssysteem van Japan maakt het mogelijk om de feiten te onderzoeken, terwijl tegelijkertijd de individuele basisrechten van de mens worden gewaarborgd’', zo zei ze op een persconferentie.