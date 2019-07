Japan geschokt door dodelijke brand Kyoto

,,Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe ik me voel’’, zei een 27-jarige animatiefan. Hij had vrij genomen van zijn werk in Osaka om bloemen te komen leggen. De man vertelde geëmotioneerd dat de studio in de toekomst misschien niet meer hetzelfde soort werk kan afleveren. ,,En dat is erg verdrietig.’’



Een 23-jarige student stopte onderweg naar de universiteit even bij de studio. ,,Je hoort over dodelijke schietpartijen in het buitenland. Maar iedereen kan benzine te pakken krijgen en dat is best beangstigend’’, vertelde de twintiger, die een fan is van Japanse animatie.