Japan executeert twee gevangenen ondanks internationale kritiek

De twee mannen van 60 en 67 jaar die vandaag in Osaka werden geëxecuteerd, werden in 1988 ter dood veroordeeld voor de overval op twee zakenlieden.



Zij hadden hun slachtoffers ontvoerd, gechanteerd om geld en vervolgens gewurgd. Daarna goten ze de twee lijken in beton en begroeven ze de resten in de bergen.



In juli executeerde Japan dertien leden van de sekte Aum Shinrikyo. De sekte zat achter de aanval met het zenuwgas sarin in de Tokiose metro in 1995, met dertien doden en meer dan 6000 gewonden tot gevolg.