Jan schuilde in bunker voor orkaan Irma: 'Natuurlijk zijn we ongerust'

Jan studeert op het Saxion in Deventer en vertrok op 4 augustus halsoverkop naar Sint-Maarten. ,,Een week nadat zijn stageplaats definitief was goedgekeurd, pakte hij het vliegtuig", zegt zijn vader. Samen met vijf andere Nederlandse studenten werkt Jan in een hotel. Zelf slaapt hij elders.



Toen ze hoorden dat orkaan Irma koers zette richting Sint-Maarten, zijn er flink wat voorzorgsmaatregelen genomen. ,,In het hotel hebben ze een bunker gebouwd. Er is een volledige lockdown."



Desondanks maakt Vlutters zich zorgen. ,,Natuurlijk ben ik ongerust, maar het is een heel goed, nieuw gebouw. Ze zijn er erg professioneel mee omgegaan."



Vlutters sprak zijn zoon een paar uur voor de orkaan voor het laatst. ,,Hij was erg rustig. Hij vertelde dat het al flink regende en dat het steeds harder ging waaien. Ik probeer hem nu telkens te bellen, maar niemand heeft meer stroom op het eiland. Ik ben vannacht twee keer gebeld door een onbekend nummer, maar het bereik viel telkens weg."