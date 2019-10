Jager schiet hert ‘dood’, en wordt daarna doorboord door gewei

Overleden migranten zaten al minstens tien uur in koelwagen bij -25 graden

9:27 De 39 migranten die dood zijn gevonden in een koelwagen in Essex, zaten al opgesloten toen de vrachtwagen in Zeebrugge aan de Belgische kust arriveerde voor de oversteek naar Engeland. De acht vrouwen en 31 mannen, onder wie een tiener, zaten in elk geval vanaf Zeebrugge minstens tien uur vast bij een temperatuur van min 25 graden.