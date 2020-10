Italië stevent af op nieuwe lockdown

In een aantal regio’s, met name de gebieden rond Milaan en Napels, hebben de gouverneurs een avondklok ingesteld en dringen bij Premier Conte aan op strengere maatregelen voor het hele land. De Italiaanse premier wil vooralsnog echter niets weten van een tweede vergrendeling.

Volledig scherm Een ober ruimt een tafel af op het Piazza Navona in Rome. © AFP Van iets meer dan 2200 nieuwe gevallen op een dag naar bijna 20 duizend in drie weken, de tweede coronagolf is ook in Italië aangeland en baart de overheid grote zorgen. Waren bij de eerste golf in maart vooral de welvarende en goed georganiseerde noordelijke regio’s Lombardije en Veneto het epicentrum, nu is het hele land getroffen.

Zeer ernstig

Volgens het wekelijkse rapport van het Italiaanse equivalent van het RIVM is in acht regio’s de situatie zeer ernstig. „Er is sprake van een ongecontroleerde besmetting” in combinatie met bezorgdheid over de „houdbaarheid van het zorgsysteem op korte termijn.”

Vooral de situatie in de regio rondom Napels is zorgelijk, het aantal nieuwe gevallen ligt al een paar dagen ruim boven de 1500 en het gebied heeft relatief het minste aantal IC-plekken van het hele land. Reden voor gouverneur De Luca om als eerste strenge maatregelen af te kondigen, op de kleuterscholen na zijn de scholen dicht in het gebied, zijn verplaatsingen tussen de verschillende provincies aan banden gelegd en is er inmiddels een avondklok ingesteld. In Campania mag na elf uur ’s avonds niemand meer op straat zijn en moeten ook bars en restaurants dicht zijn.

Protest

Gisteravond, de eerste avond van de avondklok, gingen duizenden mensen in Napels de straat op om te protesteren tegen de maatregelen. De protesten liepen al vrij snel uit de hand, er werden vuilnisbakken en straatmeubilair omgegooid, politieauto’s werden met stenen en flessen bekogeld en een journalist van de Italiaanse televisie werd tijdens een live uitzending door demonstranten aangevallen. Twee relschoppers zijn gearresteerd.

Ook in andere delen van Italië zijn anti-Covid maatregelen van kracht. In Rome, Milaan en Turijn is een avondklok ingesteld en zijn grote winkelcentra gesloten. De gouverneur van Sardinië overweegt een korte, totale lockdown en heeft inmiddels de verbindingen met het Italiaanse vasteland tot een minimum beperkt. In heel het land zijn contactsporten verboden en het maximaal aantal mensen dat bij elkaar mag zijn beperkt tot dertig. Ook willen meerdere regio’s het online onderwijs bevorderen en een maximum stellen voor het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

De gemeente Rome is in gesprek met commerciële busmaatschappijen om hun touringcars in te zetten om de reguliere lijndiensten te ontlasten. Door het gebrek aan school- en andere reisjes staan honderden bussen in remises stof te verzamelen en zijn de stadsbussen overvol.

In Napels gingen talloze demonstranten de straat op.

Onvoldoende

Volgens de gouverneurs zijn deze maatregelen echter onvoldoende om de tweede golf te beteugelen en dringen bij premier Conte aan op strengere maatregelen of zelfs een nieuwe lockdown. Maar waar Conte in maart snel het land stillegde, is hij nu terughoudend. Eerder deze week zei de premier dat het land niet opnieuw op slot kan, Italië kan het zich niet veroorloven.

Maar in een toespraak voor de vereniging van kleine ondernemers in Milaan liet de premier vanochtend doorschemeren dat de economie niet ten koste van alles beschermd moet worden. „De gezondheid te beschermen om de economie te beschermen,” zei hij. „Het worden ingewikkelde weken.” Hij benadrukte dat de regering klaar is om ondernemers in moeilijkheden opnieuw bij te staan.

Vanmiddag komt de ministerraad bij elkaar om eventueel nieuwe maatregelen te bespreken. De verwachting is dat premier Conte morgen met een nieuw decreet komt.

