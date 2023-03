Italië legt vluchtelingenschip van Banksy aan de ketting

Het negeren van de opdracht om naar de Siciliaanse havenstad Trapani te varen zou de reden zijn dat de Louise Michel door de Italiaanse autoriteiten aan de ketting is gelegd. ‘Onacceptabel’ noemt de bemanning van het schip de maatregel in een tweet. ,,Vierentwintig uur na de sanctie hebben we nog geen schriftelijke reden voor de straf. We weten dat er op dit moment tientallen bootjes in gevaar zijn vlak voor het eiland, maar we mogen geen hulp verlenen.’’

Nadat de Louise Michel dit weekend enkele tientallen migranten uit zee had gehaald kreeg de bemanning de opdracht naar de haven van Trapani te varen om ze daar aan land te brengen. Onderweg naar Sicilië voerde het schip echter nog enkele reddingsoperaties uit en daarmee zou de bemanning de regels van het nieuwe decreet van de Italiaanse regering hebben overtreden. Volgens dat decreet moeten ngo-schepen na elke reddingsactie varen naar een door de kustwacht aangewezen veilige haven.

De Italiaanse kustwacht laat in een verklaring weten dat het negeren van de opdracht naar een veilige haven te varen en het doorgaan met andere reddingsoperaties tegen de regels is.

De Louise Michel, gefinancierd door de Engelse kunstenaar Banksy, heeft dit weekend in totaal vijf reddingsacties uitgevoerd. De eerste ruim zeventig migranten werden in de nacht van zaterdag op zondag uit de Middellandse zee gevist en overgezet op een boot van de Italiaanse kustwacht. Zondagochtend vroeg heeft het schip 78 migranten afgezet in de haven van Lampedusa en later nog eens ruim honderd migranten afgeleverd op het Italiaanse eiland.

Lampedusa zit overvol

Door de aanhoudende stroom bootjes is het opvangcentrum op Lampedusa overvol, er zitten ruim 1600 migranten in het centrum terwijl er ruimte is voor maximaal 350 mensen. Honderden migranten moeten buiten slapen omdat alle bedden bezet zijn.

Het afgelopen weekeinde was ‘ingewikkeld’, aldus de Italiaanse kustwacht, enkele tientallen bootjes met naar schatting ongeveer drieduizend migranten aan boord zouden richting Italië zijn gevaren. De aanhoudende telefoontjes van de ngo-schepen zouden het coördinatiecentrum in Rome geïrriteerd hebben, ze maakten het werk nog moeilijker, aldus de kustwacht.

Al tijden gespannen

De verhouding tussen het kustwacht coördinatiecentrum in Rome en de ngo-schepen is al tijden gespannen, de bemanning van reddingsschip Ocean Viking verwijt de kustwacht bijvoorbeeld dat ze het incident afgelopen vrijdag met de Libische kustwacht genegeerd heeft. Bij een reddingsactie in Libisch Search and Rescue gebied schoot de Libische kustwacht in de lucht om de Ocean Viking weg te jagen. Volgens de bemanning gooide het coördinatiecentrum na de melding van het incident de hoorn op de haak.

Volgens de laatste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er tot nu toe bijna 27.000 bootvluchtelingen in Italië aangekomen, een verviervoudiging in vergelijking met vorig jaar, waarvan ruim 6500 in de laatste vijf dagen.