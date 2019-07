Italië geschokt door doodsteken agent door Amerikaanse tiener

VideoItalië is diep geschokt door de gewelddadige dood van een politieagent in Rome. De man werd doodgestoken door een Amerikaanse tiener die in de stad op drugsjacht was. Gisteren bekende de toerist de 35-jarige agent acht messteken te hebben toegebracht.

De twee Amerikaanse toeristen, Elder en Gabriel (allebei 19 jaar) waren met vakantie in Rome en wilden drugs kopen. Op beveiligingscamera’s is te zien hoe de jongens in de nacht van donderdag op vrijdag een kale man benaderen op een stenen bankje in de wijk Trastevere.

Het is de 55-jarige Sergio Brugiatelli, een tussenpersoon die de jongens in contact bracht met een dealer. Ze worden belazerd; in plaats van cocaïne krijgen ze verpulverde aspirine. Ze gaan terug naar Brugiatelli en er ontstaat een discussie. De jongens trekken de tas van de man uit zijn handen en rennen ermee weg, zoals te zien is op beveiligingscamera’s.

In de tas zit ook zijn telefoon, waarop Brugiatelli even later belt. Hij verzekert de jongens dat hij precies weet wie ze zijn en waar ze verblijven en dat ze in grote problemen zullen komen als ze zijn tas niet teruggeven. De jongens gaan akkoord Brugiatelli te ontmoeten en zijn tas terug te geven, als hij honderd euro betaalt en een gram cocaïne meeneemt. De drie maken een afspraak in de buurt van het hotel waar de tieners verblijven.

Ontmoeting

Brugiatelli gaat niet naar de ontmoeting maar schakelt de politie in. Hij vertelt dat zijn tas is gestolen en dat hij een afspraak met de daders heeft in Via Cossa. De carabinieri Mario Cerciello Rega en Andrea Varriale gaan in burger naar de afgesproken plek. Als de agenten de jongens benaderen om de tas terug te krijgen, haalt Elder een mes tevoorschijn. Hij steekt Rega acht keer, ook in de hartstreek. Rega schreeuwt en valt neer op straat.

De jongens rennen weg. Rega overlijdt kort daarna aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Italië reageert vrijdag geschokt op de dood van de agent, die anderhalve maand geleden was getrouwd en afgelopen maandag was teruggekomen van zijn huwelijksreis.

Vrijdag worden de jongens, die diezelfde dag zouden terugvliegen naar de Verenigde Staten, gearresteerd in hun hotel. In een bloembak voor hun hotel wordt het mes gevonden waarmee Rega is neergestoken. In de hotelkamer liggen kleren met bloedvlekken. Na tien uur verhoor bekent Elder de agent te hebben neergestoken.