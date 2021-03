Italië gaat Russisch vaccin Spoetnik V produceren

Vanaf juli wordt het Russische vaccin Spoetnik V ook in Italië geproduceerd. De Russen hebben een contract afgesloten met het Zwitserse farmaceutische bedrijf Adienne Pharma & Biotech om voor het einde van het jaar 10 miljoen doses te produceren. Het vaccin wordt gemaakt in het Italiaanse filiaal van het bedrijf in Caponago (Lombardije). De productie van de vaccins hangt nog wel af van de goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

De Russische farmaceutische verovering van Europa begint in Italië. Het anti-Covid-vaccin Spoetnik V wordt er vanaf komende zomer geproduceerd in de Noord-Italiaanse regio Lombardije. Met de deal is Italië het eerste EU-land dat het Russische vaccin gaat produceren. Volgens de Amerikaanse businesswebsite Bloomberg zijn de Russen ook in gesprek met Duitsland en Frankrijk om het vaccin ook daar te laten maken. Rusland was het eerste land dat een anti-Covid-vaccin goedkeurde, maar had moeite de productie goed op gang te krijgen. De uitbesteding aan Europese bedrijven zou dat probleem kunnen oplossen.

De productie in Italië zou in juli 2021 moeten starten en voor het einde van het jaar 10 miljoen doses op gaan leveren, maar dat hangt nog af van goedkeuring door het EMA. Dat is vorige week begonnen met het testen van het Spoetnik V-vaccin op effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. Dat is de eerste stap richting goedkeuring van het Russische vaccin. Mocht het EMA Spoetnik V goedkeuren, dan is dat het vijfde vaccin dat binnen de EU ingezet wordt in de strijd tegen het coronavirus. Na Pfizer, Moderna en AstraZeneca wordt deze week het vaccin van Johnson & Johnson vrijgegeven.

Tragische grens

De vertragingen in de leveringen van de vaccins heeft ertoe bijgedragen dat in Italië gisteren de tragische grens van 100.000 coronaslachtoffers werd bereikt. Daarmee is het mediterrane land het meest getroffen land binnen de Europese Unie.

