Italië gaat op slot: ‘Waar moet ik nu met mijn kinderen heen?’

Mijn vrouw belt. ,,Wat doen we met de kinderen?” Het nieuws is pas een minuut oud, maar we beseffen dat we een probleem hebben. De Italiaanse minister van Onderwijs heeft net bekend gemaakt dat per direct alle scholen in het land de deuren sluiten vanwege het corona-virus. En omdat ik net een bezoek aan Nederland breng, zit er niks anders op: mijn vrouw in Rome moet twee dagen vrij nemen om onze zoontjes op te vangen. Wat we daarna doen, weten we nog niet.