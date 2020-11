Italië diep geraakt door serenade van 81-jarige Italiaan onder ziekenhuisraam van zijn stervende vrouw

Duitse seksmoord met kannibalis­ti­sche achter­grond: nieuwe lugubere vondst

26 november Het onderzoek naar de seksmoord op een 44-jarige elektromonteur in Berlijn is weer een stap verder. Na de vondst van een dijbeen van het slachtoffer, vorige week, is nu ook zijn romp gevonden. De vermeende moordenaar (41), die volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelde vanuit een kannibalistische achtergrond, gebruikte voor het dumpen van de lichaamsdelen volgens Duitse media een deelauto.