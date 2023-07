Italië begint met schrappen namen van niet-biologische moeders uit geboorteakten

Wie in Portugal is, kan maar beter Pastéis de Belém bezoeken: ‘Dagelijks 20.000 hapjes over toonbank’

Omrijden voor een gebakje dat zelfs in Nederland in de schappen van de plaatselijke super ligt? Wie in Portugal is, kan toch maar beter Pastéis de Belém bezoeken in Lissabon. Daar maken ze al 186 jaar op traditionele wijze de oorspronkelijke versie van pastel de nata.