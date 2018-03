Italianen pakken goeroe macrobiotische sekte op: volger woog maar 35 kilo

Vanda Secondino was van 1989 tot 2012 aangesloten bij de groep van Pianesi. Ze vertelt hoe de regels constant veranderden en het nagenoeg onmogelijk was om aan alle regels te voldoen. Secondino: ,,Mensen die ernstig ziek waren vroegen hem om hulp en wat ze moesten eten. Uiteindelijk bouwde dat advies zich meer en meer uit naar de rest van onze levens. We raakten langzaam de controle kwijt en dachten dat we niet langer in staat waren om zelf beslissingen te maken."



Secondino kampte met psychische klachten. Haar echtgenoot klopte bij de groep aan nadat een hersentumor bij hem was ontdekt. Uit het politieonderzoek blijkt dat Pianesi beweerde met speciale voeding ziektes als diabetes, HIV en kanker te kunnen genezen. Als iemand niet genas, gaf hij als verklaring dat de regels niet waren gevolgd en dat bij hen de wil ontbrak.