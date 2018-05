Italianen moeten opnieuw naar de stembus na mislukte vorming kabinet

Verraad

M5S-voorman Luigi Di Maio vindt dat een afzettingsprocedure tegen Mattarella zou moeten worden begonnen. Hij vindt dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan verraad van de grondwet. ,,We waren een paar stappen verwijderd van de vorming van een regering, en we zijn tegengehouden omdat er in ons kabinet een minister was die de EU bekritiseerde'', zei Di Maio tegen de televisiezender RAI.



Cottarelli bereidt zich ondertussen voor op het vormen van een interim-kabinet. Zodra dat er is mag het parlement zich er in een vertrouwensstemming over uitspreken. Hoe lang dat kabinet zal zitten, ligt dus aan het parlement. Aan de Italiaanse krant La Stampa liet Cottarelli weten: ,,Ik zal een programma presenteren dat in het geval van voldoende vertrouwen ook de goedkeuring van de begroting zal bevatten en vervolgens voorziet in de ontbinding van het parlement en het organiseren van verkiezingen in 2019. Als het vertrouwen uitblijft, neemt de regering onmiddellijk ontslag en zal het haar taak zijn om na augustus verkiezingen te organiseren."