Italiaanse toerist gedood bij aanslag Tel Aviv, vijf andere gewond

Man krijgt 13,5 jaar cel voor wereld­schok­ken­de ontvoering Australi­sche kleuter Cleo

Een man is in Australië tot 13,5 jaar cel veroordeeld voor de ontvoering van de kleuter Cleo Smith in 2021. Er was wereldwijd veel aandacht voor de verdwijning van het meisje dat met haar familie op een camping verbleef. Zij werd na achttien dagen teruggevonden in een afgesloten huis.