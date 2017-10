Italiaanse regio's stemmen over meer eigen zeggenschap

In tegenstelling tot de Spaanse regio Catalonië wordt niet gestemd over onafhankelijkheid, maar over de vraag of Veneto en Lombardije meer zeggenschap moeten krijgen over onder meer het beheer van hun financiën, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Ook willen de voorstanders van meer autonomie een grotere rol van de regio's bij het innen van belastingen. De volksraadplegingen zijn niet bindend. De initiatiefnemers hopen dat een grote meerderheid van de kiezers zich uitspreekt voor meer autonomie. De bestuurders van de regio's zouden dan sterker komen te staan in de onderhandelen met Rome over meer bevoegdheden voor Lombardije en Veneto.

Legitiem referendum

,,In vergelijking met Catalonië is dit in een legitiem referendum'', zei Matteo Salvani van de Lega Nord over de volksraadpleging in Lombardije. ,,De politie is aanwezig bij de stembureaus en helpt de mensen die gaan stemmen.'' De Lega Nord pleitte vroeger voor de afscheiding van het noorden van Italië, maar al geruime tijd geleden heeft de groepering die claim laten vallen.