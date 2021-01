Italiaanse premier Conte kondigt ontslag aan

CORONAVIRUS LIVE | Moderna: Ons vaccin werkt ook tegen nieuwe varianten, laagste aantal nieuwe besmettin­gen sinds 1 december

18:10 Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4129 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december. In de afgelopen zeven dagen zijn 35.965 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 5138 per etmaal. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.