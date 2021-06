Italiaanse politie arresteert Roemeen in verband met fatale mensensmokkel van 39 Vietnamezen

De Vietnamezen werden in oktober 2019 gestikt aangetroffen in een koeltruck die vanuit België naar Groot-Brittannië was verscheept. De lichamen werden gevonden op een industrieterrein in Grays, een kleine 30 kilometer ten oosten van Londen. Onder de doden waren twee jongens.



De twee minderjarige overleden Vietnamezen bleken tijdens hun reis ook maandenlang in Nederland te hebben vertoefd. Een van hen reisde vanuit Vietnam naar Moskou en daarna via Oost-Europa en Duitsland naar Nederland, bleek uit een reconstructie van deze site .



De politie meldde in een verklaring dat Groot-Brittannië een internationaal arrestatiebevel tegen de verdachte had uitgevaardigd. ,,Hij maakt deel uit van een criminele organisatie die zich bezighoudt met illegale immigratie”, aldus de verklaring. De verdachte kan daarvoor 14 jaar celstraf krijgen.



Tekst gaat verder onder de foto.