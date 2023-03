Italiaanse kustwacht rukt uit voor 1300 bootvluchtelingen

Marine schiet te hulp

Het aantal migranten is zo groot dat de Italiaanse kustwacht de hulp heeft ingeroepen van de marine. Het verkenningsschip Sirio is ‘op volle snelheid’ onderweg naar de plek waar de kustwacht met al met in totaal zeven schepen actief is, aldus het ministerie van Defensie.

De Italiaanse kustwacht kreeg zware kritiek over zich heen nadat ze twee weken geleden te laat ingreep bij de scheepsramp in het plaatsje Cutro. Bij die scheepsramp kwamen 73 mensen om het leven. Vrijdagochtend werd het 73ste slachtoffer uit het water gehaald.

Opvangcentrum overvol

Deze drie schepen zijn onderdeel van een stroom aan schepen die de afgelopen dagen Italië probeert te bereiken. Drieduizend vluchtelingen zijn de laatste week op Sicilië en Lampedusa aangekomen, het opvangcentrum op het kleine eiland is overvol. In de eerste twee maanden van dit jaar hebben in totaal 12.000 mensen de overtocht naar Italië gemaakt, dat is meer dan het dubbele als in dezelfde periode vorig jaar.