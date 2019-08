Italiaans onderzoek naar mysterieuze dood dolfijnen: mogelijk mazelen

Update Oud-top­man Philips (69) verdwijnt tijdens ‘vecht­schei­ding’ in Kenia

20:54 De politie in Kenia onderzoekt de verdwijning van Tob Cohen (69). De Nederlander was ooit directeur van Philips Electronics in Oost-Afrika maar ging daarna in het toerisme en organiseert golfreizen. Hij is volgens zijn advocaat verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Keniaanse echtgenote.