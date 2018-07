Italiaan vangt thuis vluchtelingen op en is nu Europees burger van het jaar

Het COA maakt in Nederland ongeveer 37.300 euro kosten per persoon per jaar voor de opvang van een asielzoeker in een azc. Dit is ruim 100 euro per dag. In dit bedrag zitten onder meer de kosten van huisvesting, levensonderhoud, gezondheidszorg en het personeel van het COA.



Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland en oud-directeur van VluchtelingenWerk, denkt dat kleinschaliger opvang een oplossing kan zijn. Nazarski heeft in 25 jaar een veelheid aan nieuwe vormen van opvang voorbij zien komen: ,,Asielzoekerscentra, tijdelijke opvangcentra, noodopvang, aanmeldcentra, terugkeercentra, uitzetcentra en zo kan ik nog wel even doorgaan. Al die tijd bleven politici zoeken naar een oplossing die er eigenlijk nooit kwam."



Het plan van de Italiaan vergelijkt Nazarski met de Roa-regeling van het begin van de jaren 90, toen Nederland asielzoekers zoveel mogelijk in gewone huizen opving. ,,Daarvan hebben we wel geleerd dat kleinschalige opvang niet te lang moet duren, anders kunnen er problemen ontstaan als een asielzoeker uiteindelijk toch geen verblijfsvergunning krijgt", vertelt de directeur.