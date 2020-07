‘Italexit’: Populaire Italiaanse politicus richt partij op om uit EU te stappen

Hij kondigde aan nog deze week zijn nieuwe partij te presenteren. De bekendmaking komt kort na een moeizaam Europees akkoord over 750 miljard euro coronahulp, waarvan Italië het meest gaat profiteren. ,,De anderen willen Europa veranderen, maar wij willen eruit”, zei Paragone nadat de EU-deal was gesloten.

De voormalige tv-journalist had begin deze week een ontmoeting met de Britse politicus Nigel Farage, de grote man achter het Britse vertrek uit de EU (Brexit). Volgens de Italiaan kan alleen een ‘echt soevereine staat’, zoals Groot-Brittannië, de economische crisis aanpakken die door de coronapandemie is veroorzaakt.

Één doel

De nieuwe partij heeft maar één doel: uit de EU stappen. De vraag is of de beweging van Paragone kan putten uit de bron van anti-EU-sentimenten die de afgelopen jaren onder Italianen is gegroeid, maar een duidelijk politiek thuis mist. Zelfs de rechtse partij van Matteo Salvini, tot voor kort het belangrijkste verzamelpunt voor eurosceptici, heeft zijn lijn tegen Brussel en de euro verzacht in een poging meer gerespecteerd te worden.