Israëlische troepen bestoken doelen in Gazastrook, raketten afgeschoten vanuit Libanon

UPDATEIsraël bestookt met artillerie en luchtaanvallen doelen in de Gazastrook, meldt het Israëlische leger. Een legerwoordvoerder bevestigde aanvankelijk dat Israëlische troepen de Palestijnse enclave zijn binnengetrokken, maar dat bericht werd later in de nacht van donderdag op vrijdag herroepen. Volgens televisiezender Al Jazeera vluchten Palestijnse gezinnen uit hun huis in het noorden van de Gazastrook. Donderdagavond werd Israël ook vanuit buurland Libanon onder vuur genomen met raketten. Zondag komt de VN-Veiligheidsraad opnieuw bijeen om te vergaderen over het conflict.

Donderdagavond laat bevestigde een woordvoerder van het Israëlische leger dat er sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook. Dat meldde het leger ook op Twitter. Maar volgens het Israëlische leger is sprake geweest van een ,,intern communicatieprobleem’’. In een nieuwe verklaring wordt gesteld dat Israëlische grondtroepen en de luchtmacht weliswaar doelen in de Gazastrook bestoken, maar het gebied niet zijn binnengetrokken.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdagavond laat op Facebook dat hij een ,,zware tol’’ van Hamas wil eisen. ,,Dat doen we, en blijven we doen met veel kracht. Het laatste woord is nog niet gezegd en deze campagne zal doorgaan zolang dat nodig is’’, aldus Netanyahu.

Palestijnen beleefden de eerste dag van het religieuze feest Eid al-Fitr met meedogenloze luchtbombardementen, schrijft Al Jazeera. Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zei dat 103 mensen, waaronder 25 kinderen zijn gedood sinds het Israëlische offensief op maandagavond begon. Meer dan 580 anderen zijn gewond geraakt. Het gebruik van tanks en het vuren van artillerie van Israëlische kant zorgt volgens AP voor nog meer burgerslachtoffers.

Raketten vanuit Libanon

Het Israëlische leger bevestigde dat drie projectielen zijn afgeschoten vanuit Libanon. Die zouden zonder schade aan te richten in de Middellandse Zee zijn gestort. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de raketbeschieting. In het verleden heeft de aan Iran gelieerde Hezbollah-beweging vanuit het buurland raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied. De aanval betekent een verdere escalatie van het geweld dat deze week oplaaide.

Een getuige in de noordelijke havenstad Haifa vertelde dat ze kort na elkaar drie explosies hoorde. Er klonken geen waarschuwingssirenes en dat was volgens het leger ‘volgens het protocol’. Dat betekent vermoedelijk dat er geen risico was dat bewoonde gebieden geraakt zouden worden.

Gaza

Ook vanuit Gaza worden nog steeds raketten afgevuurd op doelen in Israël. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in enkel dagen zeker 1750 projectielen afgevuurd. De meeste daarvan zijn onschadelijk gemaakt door het Israëlische luchtafweer.

De Israëlische luchtaanvallen op Gaza gingen woensdag en donderdag gedurende de hele dag door. Ook Hamas bleef doorgaan met het afvuren van raketten om het Israëlische afweersysteem, Iron Dome, op de proef te stellen. Inwoners van Israël uit het hele land moesten de hele dag dekking zoeken.

De laatste drie oorlogen tussen Israël en Hamas waren grotendeels beperkt tot Gaza, het verarmde en geblokkeerde Palestijnse grondgebied, en de Israëlische gemeenschappen aan de grens. Maar deze keer worden ook uit andere delen van het land gevechten gemeld.

9000 extra reservisten

De situatie in Israël dreigt na vier dagen te escaleren tot een burgeroorlog. Het leger in Israël heeft 9000 extra reservisten opgeroepen en maakt zich op voor een grondoffensief tegen Gaza. In meerdere Israëlische steden zijn Arabische en Joodse Israëliers met elkaar in gevecht geraakt.

Reuvin Rivlin, de president van Israël, riep zijn volk eerder op om te 'stoppen met deze waanzin'. ,,Terwijl raketten het land bedreigen en gelanceerd worden in de richting van onze burgers en straten, hebben wij het te druk met een nutteloze burgeroorlog onderling", zei hij.

Volledig scherm Reuven Rivlin, president van Israël. © AFP

Tientallen doden

De strijd heeft aan tientallen mensen het leven gekost. De autoriteiten in de Gazastrook spreken over 87 doden, onder wie 18 kinderen. In Israël kwamen volgens het leger zeven mensen om het leven, onder wie een zesjarige. Hamas erkende dat een topcommandant en verschillende andere leden zijn gedood. Israël zegt dat het aantal gedode militanten veel hoger is dan Hamas wil toegeven.

VN-Veiligheidsraad zondag bijeen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt zondag bijeen om te vergaderen over het opgelaaide conflict tussen Israël en de Palestijnen. Volgens diplomatieke bronnen staat de bijeenkomst gepland om 14.00 uur.

Donderdag werd bekend dat een spoedzitting op vrijdag niet door zou gaan. Diplomaten zeiden dat de Verenigde Staten niets voelden voor een openbare spoedzitting, die was aangevraagd door Tunesië, Noorwegen en China.

De raad heeft deze week al twee keer achter gesloten deuren vergaderd over de escalatie van het geweld in de Gazastrook. Dat leidde niet tot een gezamenlijke verklaring. Daar hadden alle vijftien leden mee moeten instemmen, maar de VS zouden niet akkoord zijn met de tekst.

Washington geldt als een belangrijke bondgenoot van Israël. De Amerikaanse regering benadrukte deze week dat de Israëliërs het recht hebben zich te verdedigen tegen raketaanvallen, maar riep ook op al het mogelijke te doen om burgerslachtoffers te voorkomen.

Diplomaten hadden eerder gezegd dat ook Israël en de Palestijnen vertegenwoordigd zouden zijn bij de bijeenkomst van vrijdag. Een ingewijde zegt nu dat Washington de vergadering van de raad wil uitstellen tot dinsdag.

Vier Europese leden van de raad kwamen deze week alvast met een eigen gezamenlijke verklaring. Noorwegen, Estland, Frankrijk en Ierland noemden het onacceptabel dat ook veel burgerslachtoffers vallen bij de strijd.

Maand geleden begonnen

Hamas probeert ondertussen zoveel mogelijk politieke munt te slaan uit een conflict dat een maand geleden begon in Jeruzalem. Daar demonstreerden jongeren tegen de dreigende uitzetting van tientallen Palestijnse families die plaats moeten maken voor joodse kolonisten. Dat leidde tot botsingen met de politie en meer protesten over het soms hardhandige ingrijpen van de politie.

Hamas, dat beweert Jeruzalem te verdedigen, lanceerde maandag een spervuur ​​van raketten op de stad, waar de demonstraties en straatgevechten doorgingen. Sinds gisteren hebben die confrontaties zich uitgebreid naar andere delen van het land. Joodse en Arabische knokploegen gingen elkaar te lijf in de centrale stad Lod, ondanks de noodtoestand en een avondklok.

