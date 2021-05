Israëlische president vreest voor burgeroorlog na aanhoudend geweld

In de jongste golf van geweld tussen de Palestijnen en Israëliërs, kwam het woensdag ook tussen Israëliërs onderling tot bloedige confrontaties. Arabische Israëliërs (van Palestijnse komaf) en joden vielen elkaar in meerdere steden aan, waarbij gewonden vielen. Groepen radicale joden vernielden Arabische winkels. Reuven Rivlin, de president van Israël, vreest voor een burgeroorlog tussen de Joodse en de Arabische bevolking in zijn land.

In meerdere steden kwamen Arabische Israëliërs (van Palestijnse komaf) in opstand tegen de regering, terwijl Israël en de Palestijnse groeperingen in de Gazastrook raketaanvallen uitwisselen. De politie laat weten woensdag door heel Israël 374 mensen te hebben opgepakt, waarbij 36 agenten gewond zijn geraakt.

Eerder hadden de Arabieren al een synagoge in de stad Lod in brand gestoken. In Lod werd woensdag de noodtoestand uitgeroepen en is een avondklok ingevoerd. De politie zei woensdag dat het burgergeweld meer van Joden tegen Arabieren leek te komen, waarbij bijvoorbeeld een Joodse menigte een Arabier uit zijn auto sleurde en hem afranselde op straat. Ook de burgemeester daar sprak over een burgeroorlog. Premier Netanyahu overwoog soldaten te sturen, maar defensieminister Gantz zou dat idee hebben verworpen, melden Israëlische media.

President Rivlin roept zijn volk op “de waanzin te stoppen”. ,,We worden bedreigd door raketten die worden gelanceerd richting onze burgers en straten, en wij zijn te druk bezig met een nutteloze onderlinge oorlog.’’ De Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, noemt het geweld “net zo gevaarlijk als de raketten van Hamas”. ,,We moeten niet de strijd in Gaza winnen en thuis verliezen’’, meent de minister.

Escalatie

De onrust in Israël laaide vrijdag op, toen Palestijnen hun woede uitten over de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Zij moeten plaats maken voor Joodse kolonisten. De onrust is uitgelopen van rellen tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook. Sinds het geweld maandag escaleerde, zijn in de Gazastrook minstens 65 mensen omgekomen. Onder de doden in de enclave zijn een militaire commandant en andere leiders van de radicaalislamitische Hamas-beweging. Israël meldde tot nu toe zes slachtoffers, onder wie een soldaat.

Moskou vindt dat er dringend een spoedvergadering moet komen van het zogenoemde Midden-Oostenkwartet van Verenigde Staten, Verenigde Naties, Europese Unie en Rusland.

