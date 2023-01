Israëlische premier ontslaat veroordeelde minister na ‘ongelukkige’ uitspraak hooggerechtshof

Gemeente Brecht in de ban van een moordmyste­rie: wie heeft de burgemees­ter onthoofd?

De gemeente Brecht is in de ban van een moordmysterie. De figuur van de burgemeester die mee het monument siert in het Gemeentepark is onthoofd met een speciale kettingzaag. Het incident stelt de gemeente voor een raadsel, want wie durft het aan om helemaal in het zicht en met een hels geluid zeker minutenlang een stuk van een beeld te ruïneren?

20 januari