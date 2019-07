Israëlische minister van Onderwijs gelooft in conversatietherapie voor homo’s

,,Ik denk dat het mogelijk is”, zei Peretz, een orthodoxe rabbijn en hoofd van de ultranationalistische partij Verenigd Rechts, die sinds vorige maand minister van Onderwijs is, over conversietherapie. Hij heeft zelf ook conversietherapie uitgevoerd, aldus Peretz.

Conversietherapie, waarbij geprobeerd wordt om de geaardheid of genderidentiteit van een persoon te wijzigen met psychologische, spirituele en in extreme gevallen ook fysieke behandelingen zoals elektrische schokken, wordt in het Westen afgedaan als kwakzalverij en scherp veroordeeld door gezondheidsorganisaties die wijzen op de gevaren van de zogenaamde behandeling.



De minister probeerde later zijn uitspraken te verduidelijken en stelde dat hij niet bedoelde dat homoseksuele kinderen conversietherapie moeten ondergaan.

Kritiek

Dergelijke opmerkingen zijn ‘onaanvaardbaar’, reageerde premier van Israël Benjamin Netanyahu. Ze zijn ‘geen reflectie van de positie van de regering die ik leid’, aldus de premier. Netanyahu heeft naar eigen zeggen zijn kritiek persoonlijk aan Peretz overgebracht.

Nitzan Horowitz, die de linkse Meretz-partij leidt, wijst erop dat conversietherapie ‘een gevaarlijke praktijk is die leidt tot bijzonder zware omstandigheden voor jongeren, waaronder zelfmoord’. Aguda, een Israëlische organisatie die zich inzet voor de rechten van lhbti’ers, roept op tot het ontslag van Peretz.

Weer ophef

Het is de tweede keer deze week dat de minister onder vuur ligt. Tijdens een bijeenkomst van de Israëlische overheid zei hij dinsdag dat gemengde huwelijken, vooral in de VS, leiden tot ‘een tweede Holocaust’. ,,We hebben op deze manier zes miljoen joden verloren sinds de Holocaust”, stelde hij.

De vergelijking schoot in het verkeerde keelgat bij Amerikaanse joden, die veelal niet-orthodox zijn, en de Anti-Defamation League (ADL), een Amerikaanse organisatie die zich inzet tegen antisemitisme. Volgens de ADL doen dergelijke uitspraken afbreuk aan de ernst van de Holocaust.