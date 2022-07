Israëlische man (32) overlijdt nadat hij in zinkgat wordt gezogen op zwembadfeest

Bij de villa in centraal-Israël was donderdagvond een feest aan de gang van een marketingbedrijf. Er zouden zo'n vijftig mensen bij aanwezig zijn geweest. Op beelden op social media is muziek te horen. Om het zwembad heen hangen ballonnen, in het water ligt onder meer een opgeblazen flamingo en watermeloen. Opeens kolkt het zwembad in een paar seconden leeg door een groot gat dat is ontstaan. Een man verdwijnt in de diepte - naar later bleek dertien meter diep -, een andere man wordt meegezogen door het water maar weet zichzelf net op tijd in veiligheid te brengen. Hij komt er vanaf met slechts kleine verwondingen.