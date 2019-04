Israëlische maanlanding eindigt in crash

Dat heeft het Israëlische begeleidingsteam laten weten. Beresheet bereikte volgens plan de maan, maar tijdens de landing ging van alles mis. De belangrijkste motor viel uit en het contact werd verbroken. Dat zorgde ervoor dat het 585 kilo zware onbemande toestel te pletter sloeg. Het lukte Beresheet nog wel een foto door te zenden. Hij was er bijna. Of er nog onderdelen van Beresheet werken en of er contact is met de gecrashte verkenner is nog niet bekend. De missie heeft 84 miljoen euro gekost.

De maanverkenner Beresheet (In den beginne) werd 22 februari vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in de ruimte gebracht door een raket van SpaceX, een bedrijf van zakenman Elon Musk. Israël wilde het vierde land worden dat met succes een maanlanding maakt. Die droom is nog niet vervlogen zei premier Benjamin Netanyahu in een verklaring: ,,Als je de eerste keer geen succes hebt, dan probeer je het nog een keer. We gaan het nog een keer proberen.’’ Het was de bedoeling dat de sonde, 1,5 meter groot en ongeveer 600 kilo zwaar, de Israëlische vlag zou planten op de maan en daar onderzoek zou doen naar het magneetveld.

Trotse premier