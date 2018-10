Israëlisch kabinet staat stil bij bloedige schietpartij in Amerikaanse synagoge

Het Israëlische kabinet heeft vandaag een moment stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken van de bloedige schietpartij gisteren in een Amerikaanse synagoge. Door de schietpartij in Pittsburgh zijn elf gelovigen gedood.

,,De volledige natie van Israël rouwt met de families van de vermoorde mensen in deze afschuwelijke slachting in de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh”, zei premier Benjamin Netanyahu bij het begin van de wekelijkse kabinetszitting. De schietpartij van gisteren ,,is de grootste antisemitische misdaad in de annalen van de Verenigde Staten’', zei hij, waarna jij de wereld opriep zich overal in de strijd tegen antisemitisme te verenigen.



Gisteren bestormde een schutter de synagoge en schreeuwde ,,Alle joden moeten dood”. Elf mensen werden doodgeschoten en zes anderen raakten gewond, onder wie vier politieagenten. De dader is gearresteerd.



,,Namens mijzelf, namens de regering van Israël en de natie Israël breng ik onze innige deelneming over’', aldus Netanyahu. Ook paus Franciscus veroordeelde de aanslag als ,,een onmenselijke daad van geweld’' tijdens een toespraak op het Sint Pietersplein. Hij noemde de aanval ,,verschrikkelijk’' en voegde eraan toe dat ,,wij allemaal, in wezen gewond zijn”.

Haatmisdrijven

Dader Robert Bowers zal worden vervolgd voor 29 strafbare feiten, heeft de openbaar aanklager in West-Pennsylvania laten weten. ,,De daden van Robert Bowers vertegenwoordigen het ergste van de mensheid’’, zei Scott Brady. ,,We zetten alle middelen van mijn kantoor in voor dit federale onderzoek en vervolging van haatmisdrijven.”

De 46-jarige Bowers kroop volgens Amerikaanse media op zijn knieën naar buiten, raakte gewond en gaf zich over. Nog geen twee uur voor hij het vuur opende, had hij op de netwerksite Gab.com gescholden op een joodse hulporganisatie, de Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS). ,,HIAS haalt indringers binnen die onze mensen doden. Ik kan niet blijven toekijken hoe mijn volk wordt afgeslacht. De pot op met je zienswijzen, ik ga naar binnen.”

Hij had ook commentaar op de arrestatie van Cesar Sayoc, die gisteren in Florida werd aangehouden nadat hij meer dan een dozijn explosieven naar verschillende prominente Democraten had gestuurd, waaronder Bill en Hillary Clinton, Barack Obama en George Soros.

Massamoord

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de aanslag ‘een massamoord’. De tragedie had volgens Trump anders kunnen aflopen als het gebedshuis beter was bewaakt. ,,Als ze binnen bescherming hadden gehad, was de uitkomst veel beter geweest’’, concludeerde de president, die vervolgde dat die bescherming niet aanwezig was.