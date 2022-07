Israël onderzoekt mogelijk massagraf uit Zesdaagse Oorlog

Verdachte bekent moord op Japanse oud-pre­mier

De 41-jarige verdachte die is aangehouden na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft schuld bekend en erkend dat Abe het doelwit was, liet de politie van het westelijke district Nara weten op een persconferentie. De werkloze Tetsuya Yamagami schoot met een zelfgemaakt vuurwapen. Onduidelijk is of hij onderdelen op internet heeft besteld.

8 juli