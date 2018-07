Israël na verhit debat nu officieel 'Joodse Natie'

In totaal stemden 62 van de 120 parlementariërs in met de wet, die Israël officieel aanwijst als het thuisland van het Joodse volk. Zij hebben het exclusieve recht op nationale zelfbeschikking, meldt de Israëlische krant Haaretz. Ook is vastgelegd dat een ,,verenigd Jeruzalem'' de hoofdstad is en Hebreeuws de officiële taal. Het Arabisch verloor juist de status van officiële taal, maar behoudt wel een ,,speciale status''. Met deze status mag het nog wel binnen Israëlische instituties gebruikt worden.



Volgens premier Netanyahu is de goedkeuring van de wet een bepalend moment in de annalen van het zionisme en de geschiedenis van de staat Israël. Dergelijke besluiten liggen bijzonder gevoelig onder de circa 1,8 miljoen Arabische Israëliërs, die zo'n 20 procent van de bevolking vormen. Parlementariër Ayman Odeh zei volgens de krant Haaretz in een verklaring dat ,,we te horen kregen dat we altijd tweederangsburgers zullen zijn''. Een andere parlementariër sprak over ,,de dood van de democratie''.