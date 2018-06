Islamoloog Tariq Ramadan ondervraagd over verkrachtingen

De Zwitserse Islamoloog Tariq Ramadan is vandaag in de rechtbank van Parijs voor het eerst ondervraagd over de beschuldigingen van twee vrouwen die zeggen door hem te zijn verkracht.

De 55-jarige prominente wetenschapper, die onder meer in Leiden en Rotterdam doceerde, zit sinds begin februari vast vanwege de vermeende verkrachtingen in Frankrijk. In maart meldden zich nog twee vrouwen die zeggen door hem te zijn misbruikt. Ramadan ontkent alle aantijgingen stellig.

Krukken

Twee vrouwen deden vorig jaar oktober aangifte tegen Ramadan. Eén van hen, salafiste en feministe Henda Ayari, stelt dat ze door Ramadan is verkracht in een hotel in Parijs in 2012. Alle publiciteit rond #metoo gaf haar de kracht om uiteindelijk toch aangifte te doen. Ze kreeg vervolgens talloze doodsbedreigingen.



De andere vrouw, die gebruikmaakt van de schuilnaam Christelle, gaf aan verkracht te zijn door Ramadan in oktober 2009. Hij zou haar zo hardhandig hebben aangepakt dat ze vervolgens op krukken liep en haar hand gespalkt moest worden. Het medisch dossier van de vrouw bevestigt die beschuldigingen echter niet.

Escortgirl

Een derde vrouw deed in februari aangifte en deelde haar verhaal met een Frans radiostation. De 45-jarige moslima beschuldigde Ramadan van diverse gevallen van gewelddadig seksueel misbruik tussen begin 2013 en juni 2014. De vrouw zou aan Ramadan hebben opgebiecht vroeger escortgirl geweest te zijn. Zij bekende bovendien één van de vrouwen geweest te zijn die betaald werden voor een seksuele verhouding met voormalig minister Dominique Strauss-Kahn. Deze informatie zou Ramadan gebruikt hebben om de vrouw vervolgens te chanteren en tot seksuele handelingen te dwingen.



Een vierde vrouw ging in april naar de politie, omdat ze in 2008 door Ramadan verkracht zou zijn in een hotel in Genève. Ze zou bij hem steun hebben gevonden toen ze gezinsproblemen had, maar de wetenschapper zou daar vervolgens misbruik van hebben gemaakt. Deze aanklacht is ingediend in Zwitserland en moet nog aan het Franse dossier worden toegevoegd.



In de rechtbank bekende de islamoloog vandaag dat hij zowel Ayari als Christelle persoonlijk heeft ontmoet, maar hij ontkende seks met de vrouwen gehad te hebben. Wat Christelle betreft gaf hij toe dat er een 'spel van verleiding' zat in de berichten die ze uitwisselden.

'Gelyncht'

De familie van Ramadan liet vandaag weten vierkant achter hem te staan. Volgens zijn oudste dochter Maryam wordt hij door de media 'gelyncht'. ,,Mijn steun voor mijn vader is niet blind of naïef. Ik heb dertig jaar met hem samengewoond en de tegenstrijdigheden van de aanklagers versterken mijn overtuiging dat hij onschuldig is", zei ze in een interview met de Franse krant Libération.