'IS uit Raqqa verdreven'

Laptop Ne­der­lands­ta­li­ge jihadbruid vol met porno en Ajax-uitslagen

12:54 Een harde schijf in handen van een journalist van de Amerikaanse site The Daily Beast laat de inhoud zien van een in beslag genomen laptop van een Nederlandstalige jihadbruid. Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad gaat het vermoedelijk om de laptop van de uit Gouda afkomstige Ilham Borjani. The Daily Beast zelf meldt dat het om een Belgische jihadbruid gaat.