Is Trump gefopt door Kim?

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in reist vandaag met een delegatie van meer dan tweehonderd mensen, onder wie ook topondernemers, naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Het is het begin van een zeldzame driedaagse met Kim Jong-un. Beide leiders willen mogelijke samenwerking verkennen en militaire spanningen verminderen, aldus Moon. De ontmoeting wordt live uitgezonden, wat uitzonderlijk is voor het gesloten Noord-Korea.



Waarom is deze top belangrijk?

Het is het derde bezoek van een Zuid-Koreaanse president aan de hoofdstad van Noord-Korea sinds 1953. Het treffen dient ook als graadmeter voor de stemming van dictator Kim Jong-un. Diens relatie met de Amerikaanse president Donald Trump is bekoeld sinds de door beiden gevierde spektakeltop in Singapore. Na de mooie woorden volgden geen daden. Trump schrapte vorige maand voortgangsoverleg in Pyongyang van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, omdat er zijns inziens weinig schot zat in Kims verhaal. Concreet hebben de Amerikanen weinig gekregen van de Noord-Koreanen. Kim eist onder meer vooraf garanties van Trump voor een blijvende vrede en demilitarisering van het Koreaanse schiereiland, maar vooral een spoedige beëindiging van economische sancties tegen zijn land.