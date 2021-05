Is Joe Biden wel fit? ‘Dit jaar gaat hij voor een check-up naar de dokter’

In de Amerikaanse media wordt weliswaar geconstateerd dat Joe Biden (78) als een jonge hond tekeer gaat met zijn wetswijzigingen en andere beleidszaken maar dat hij nog geen tijd heeft gehad voor een gezondheidscheck. Het is inmiddels 17 maanden geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zal daarom binnenkort een update worden gegeven. ,,De president is van plan later dit jaar een controle te laten doen en de resultaten zullen openbaar worden gemaakt”, aldus Andrew Bates. Als kandidaat voor het presidentschap beloofde Biden immers ‘volledig transparant over zijn gezondheid’ te zijn.