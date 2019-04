Is het racisme in Oost-Europa erger dan hier?

Maar is het racisme in Oost-Europa echt erger dan in het Westen? Daar is geen recent onderzoek naar gedaan. Volgens het Amerikaanse Pew-instituut moet men in Oost-Europa over het algemeen minder hebben van vreemdelingen dan hier. Maar het is geen exclusiviteit voor het voormalige Oostblok blijkens de cijfers van Pex voor het Westen: 46 procent van de Spanjaarden denkt negatief over moslims en 26 procent van de Fransen negatief over Noord-Afrikanen. In lang afgesloten Oost-Europa bestaat ook veel vijandigheid naar buitenlanders en speelt bovendien antisemitisme vaak een grotere rol.

Haat

In algemene termen kun je zeggen dat er veel racisme in Oost-Europa is ten aanzien van Roma, bevestigt menig rapport van mensenrechtenorganisaties. Het is lastig de haat specifiek voor Oost-Europa te verklaren. De anti-migrantenstemming van de laatste jaren zal zeker meespelen. En de angst voor alles wat anders en vreemd is zit diep. Mede door de historische strijd met Mongoolse en Turkse veroveraars. Daarbij hebben Oost-Europese landen geen koloniën gehad in Afrika en is er relatief weinig kennis over andere culturen. Onderzoek naar xenofobie van de Nederlandse onderzoeker en hoogleraar Kees van der Veer wees uit dat mensen zich op verschillende niveaus bedreigd kunnen voelen. Dat speelt op politiek niveau, cultureel niveau maar ook op persoonlijk niveau.

,,Politieke correctheid is in Oost-Europa nauwelijks doorgedrongen, zeker niet hij hardcore voetbalfans’', denkt Ruslandkenner Derk Sauer. ,,Veel Oost-Europeanen snappen het probleem ook helemaal niet. Het wordt ook moeilijk te plaatsen als je ziet hoe vriendelijk het WK in Rusland verliep of hoe een zwarte sterspeler als onze Promes, die voor Spartak Moskou speelde, op handen wordt gedragen.”

Einde carrrière

Voetbaltalent Danny Rose (28) verlangt in ieder geval naar het einde van zijn carrière. De back van Tottenham Hotspur en het Engelse elftal is helemaal klaar met het racisme op de Europese velden. Rose verbijsterde het thuisfront in Engeland, een voetbal-minnende natie bij uitstek, vervolgens met zijn uitspraak dat hij liefst maar helemaal zou stoppen met de sport waar hijzelf en miljoenen Engelsen zo verzot op zijn.

Volledig scherm het Franse team viert de wereldtitel in Moskou. © Getty Images

De uitspraak van de voetballer heeft inmiddels tot veel reacties geleid. Oud-Tottenham-speler Germaine Jenas zei vanochtend op de BBC dat Rose vooral niet moest toegeven aan de beledigingen van racisten. Hij zou zich juist moeten opwerpen als nieuw boegbeeld, als destijds de zwarte voetbalsterren én ex-internationals van Engeland John Barnes en Cyrille Regis dat deden in de jaren tachtig. Jenas: “De passie die Rose heeft moet hij afwenden van de haat en juist gebruiken om jonge voetballertjes te inspireren en te helpen zodat het makkelijker is tegen de tijd dat zijzelf professionele voetballers worden.”

De Europese voetbalbond UEFA heeft de voetbalbond van Montenegro nu op de korrel wegens het walgelijke racisme tijdens de interland, maar in zijn spraakmakende interview, vorige week, zei Rose nogal provocerend daar weinig van te verwachten. ,,Wat kun je verwachten als dat soort landen boetes krijgen ter hoogte van wat ik uitgeef op een avondje uit in Londen.”

Racisme

Rusland was ook berucht vanwege apengeluiden maar misschien speelt het probleem daar nu minder dan in de rest van Oost-Europa, denkt Sauer nu. “De overheid in Rusland heeft het officiële beleid dat racisme in stadions een schande is. Als je naar de laatste WK kijkt; daarbij is in Rusland geen lelijk woord gevallen. Sterker nog tijdens die WK vond iedereen iedereen fantastisch, of ze nou uit Mexico kwamen of Nigeria, dat maakte niet uit. Toen was juist het tegendeel het geval van wat nu speelt in Montenegro. Het racisme in Rusland is veel meer clubgerelateerd zoals wel meer in Oost-Europa. Het is nooit goed te praten maar vergelijk het met Nederlandse supporters tegen Ajax die 'Joden, Joden’ roepen of de Hitlergroet brengen.”

Volledig scherm © Getty Images

Diep

Het bestaan van racisme wordt door de autoriteiten in Oost-Europa - net als antisemitisme - vaak geminimaliseerd. Daar zit ook iets tegenstrijdigs in want miljoenen Oost-Europeanen zijn in de loop der decennia zelf geëmigreerd naar het Westen. Polen beklagen zich bijvoorbeeld over racisme dat hun ten deel valt in bijvoorbeeld Groot-Brittannië.

Italië

Het probleem stopt niet bij het oude IJzeren Gordijn. Giuseppe Sala, burgemeester van Milaan,bood deze week zijn excuses aan aan de Senegalese Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, die tijdens de wedstrijd tegen Inter een golf apengeluiden over zich heen kreeg. Ook superster Cristiano Ronaldo reageerde op Instagram. ‘Ik wil altijd goed gedrag en respect, in het leven en in het voetbal. Nee tegen racisme of andere vormen van belediging en discriminatie!!!’

Volledig scherm Kalidou Koulibaly hier met clubgenoot en oud-Ajaxspeler Amin Younes.( © AFP

Voor de beladen wedstrijd kwam het in Milaan overigens tot relletjes tussen fans van beide kampen. Volgens Italiaanse media overleed een supporter van Inter, nadat hij aangereden was. Vier Napoli-aanhangers raakten gewond, een van hen kreeg een messteek.

Er waren recent meer gevallen van racisme tegen zwarte sporters. Moise Kean, een Italiaanse Juventusspeler van Ivoriaanse afkomst, werd vorige week racistisch bejegend in de uitwedstrijd tegen Cagliari en ging vervolgens bij het juichen met de armen gespreid voor een vak met supporters van de thuisclub staan om zijn onbegrip te laten blijken. De Italiaanse vakbondsbestuurder Aboubakar Soumahoro constateert dat onder de populistische regering met vicepremier Matteo Salvini 'racisme zonder complex' weer mag. De diabolisering van buitenlanders tijdens verkiezingscampagnes zou doorwerken tot op de tribunes. Salvini vond zelf wel meevallen dat de zwarte Napoli-speler Kalidou Koulibaly het moest ontgelden. ,,Gezond geplaag tussen supporters kan je niet beschouwen als racisme. Ik zou Koulibaly graag in een shirt van Milan zien. Hij is heel sterk.''