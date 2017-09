'IS heeft woestijnleger in Libië'

De jihadisten van Islamitische Staat (IS) hebben na de val van hun Libische bolwerk Sirte een woestijnleger in het leven geroepen. Dat bestaat volgens een hoge Libische aanklager uit minstens drie brigades met eigen commandanten. Hij vertelde ook dat er een IS-commandant is opgepakt die betrokken was bij de onthoofding van 21 Koptische christenen.

Het woestijnleger ,,is opgericht na de bevrijding van Sirte. Nu bevinden ze zich in de Libische woestijn", zei topfunctionaris Sadiq Al-Sour op een persconferentie in Tripoli. IS veroverde de kuststad in 2015. Libische milities verdreven de terreurorganisatie een jaar later weer.



De Verenigde Staten bestookten dit jaar zeker twee woestijnkampen van IS in Libië. Na de eerste bombardementen konden volgens Sour meerdere gewonde jihadisten worden opgepakt. Ook namen de autoriteiten ,,materialen'' in beslag.

Kopten

Al-Sour vertelde dat er informatie is over de in 2015 gedode Koptische Christenen. Er zou een hoge IS-commandant opgepakt zijn die betrokken zou zijn geweest bij de onthoofding van de ontvoerde mannen.