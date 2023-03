Is de strijd in het Kremlin gestreden? Wagner-baas wil huurlingen uit Oekraïne weghalen

Nederland­se tiener verdacht van aanslag op kantine Belgische voetbal­club: ‘Wilde mijn neefje helpen’

De 18-jarige Nederlander Saverio B. stond woensdag in België terecht voor een aanslag met een vuurwerkbom op de kantine van het jeugdcomplex van voetbalclub Beerschot. Samen met zijn neefje spoot hij in graffiti op de zijgevel een dreigement naar een jeugdspeler van Beerschot, van wie de oudere broers in het drugsmilieu zitten. Saverio B. kwam met een opmerkelijke vraag naar de rechtbank.