IS blijft kop opsteken in Irak: deze week drie dorpshoofden vermoord

Formeel geldt IS als verslagen in Irak. De autoriteiten in Bagdad verklaarden eind 2017 dat ze de terroristen hadden verjaagd, maar er zijn nog steeds brandhaarden waar aanhangers van het voormalige IS-kalifaat de dienst uitmaken. Bijvoorbeeld in het noorden van Irak, waar volgens het Franse persbureau de laatste zeven maanden negen lokale bestuurders zijn vermoord. Drie alleen al de afgelopen week.



Vooral in de provincie Kirkoek slaan de jihadisten regelmatig toe. Vaak hebben de aanvallen olie- en elektriciteitsinstallaties als doel, maar de laatste tijd heeft de ‘mokhtar’(Arabisch voor dorpshoofd) het zwaar te verduren. Gisteren werd de mokhtar van het dorp Mahmoudiya doodgeschoten. ,,Abdallah al-Ouasmi werd geëxecuteerd door leden van IS nadat ze zijn huis hadden aangevallen”, aldus een lokale politieman tegen AFP.



Woensdag werd het dorpshoofd van Al-Hanoutiya in vergelijkbare omstandigheden vermoord en maandag die van het dorp Al-Jassemiya, Mohammed Joumaa. ,,Ze hebben hem naar buiten gebracht en voor zijn huis geëxecuteerd alvorens ze op de vlucht sloegen”, aldus een getuige.