Is 14 juni voortaan Donald Trump Day in Ohio?

,,We moeten de 3.154.834 kiezers die in Ohio hun stem uitbrachten voor de herverkiezing van Donald J. Trump laten zien dat wij als wetgevende macht dankbaar zijn voor de successen van zijn regering”, staat in de begeleidende e-mail die de krant Cincinnati Enquirer inzag.

Het wetsvoorstel is een initiatief van Republikeinen Jon Cross (links) en Reggie Stolzfus. Zij zitten in het deelstaatparlement van Ohio.

Indien het tot een stemming komt in het parlement in Columbus, is de kans groot dat het voorstel wordt aangenomen. Zowel in het Huis als de Senaat van The Buckeye State hebben de Republikeinen een grote meerderheid. Het wetsvoorstel geldt enkel voor het grondgebied van Ohio. Het gaat niet om een wettelijke betaalde feestdag.

Donald Trump, de enige VS-president die twee afzettingsprocedures meemaakt, versloeg in 2016 Democrate Hillary Clinton. Het binnenhalen van ‘swing state’ Ohio was van groot belang. Ook op 2 november 2020 ging de Midwest-staat naar Trump.

Ronald Reagan Day

Het is niet ongewoon dat staten de verjaardag van een oud-president feestelijk herdenken. Veertig staten vieren volgende maand Ronald Reagan Day. De Republikein (1911-2004) was president tussen 1981 en 1989. Het initiatief startte op 6 februari 2011, honderd jaar na zijn geboortedag, in Californië. Reagan was er tussen 1967 en 1975 gouverneur.

Illinois viert op 4 augustus de verjaardag van Barack Obama, die namens de staat tussen 2005 en 2008 senator was en een jaar later de 44ste president werd.

