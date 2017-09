Irma laat spoor van vernieling achter op Cuba

Update Irma neemt weer in kracht toe, vloedgolf van 4,5 meter verwacht

9:13 Orkaan Irma raast af op Key West in de Amerikaanse staat Florida en aan de kust is nu al sprake van sterke wind en hevige regenval. Het American Hurricane Center in Miami deelde haar deze ochtend (Nederlandse tijd) in op kracht vier, de op één na hoogste categorie.